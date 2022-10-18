Водитель электроскутера и его пассажир погибли в ДТП в Тамбовской области
В городе Уварово (Тамбовская область) при столкновении с легковушкой погибли водитель и пассажир электроскутера. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла в ночь на 18 октября на улице Большая Садовая. По данным ведомства, водитель «Лады Калина» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в электроскутер, движущийся впереди.
В результате столкновения 46-летние водитель и пассажир электроскутера погибли на месте до прибытия скорой медицинской помощи, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру». Водитель легковушки не пострадал.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
17 октября на 2-м км автодороги Ряжск – Касимов – Нижний Новгород водитель Skoda Octavia не выбрал безопасную дистанцию и врезался в движущуюся впереди «Газель». Водитель иномарки погиб на месте.