Мужчина погиб при столкновении легковушки с «Газелью» в Рязанской области

В Касимовском районе Рязанской области в результате столкновения легковой иномарки и «Газелью» погиб человек. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 17 октября на 2-м км автодороги Ряжск – Касимов – Нижний Новгород. По предварительным данным, водитель Skoda Octavia не выбрал безопасную дистанцию и врезался в движущуюся впереди «Газель», пишет 62INFO.ru.

За рулем иномарки находился 36-летний житель деревни Кольдюки. Мужчина получил различные травмы, от которых скончался на месте. По факту гибели человека организована проверка, все обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.

Как уточняет РИА «7 новостей», всего за сутки в регионе произошло восемь дорожных аварий, в которых один человек погиб и 14 пострадали. Также зафиксировано 23 механических столкновения авто без пострадавших, но с причинением материального ущерба автовладельцам.

17 октября на 273-м км трассы Омск – Тара водитель Ford Focus допустил наезд на корову, после чего иномарка вылетела в кювет. В результате один человек погиб и один пострадал. Как выяснилось, автомобилист в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.