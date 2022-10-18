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Британский министр обороны экстренно выехал в США обсудить ядерную угрозу

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Министр обороны Британии Бен Уоллес экстренно вылетел в США для обсуждения возрастающей ядерной угрозы из-за кризиса на Украине. Об этом сообщает британская газета Evening Standard.

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По данным издания, Уоллес отменил свое выступление перед Комитетом по защите общин 18 октября и вылетел в США для участия в саммитах в Пентагоне и Белом доме.

Как уточнил заместитель министра обороны Джеймс Хиппи, Уоллес встретился с американскими коллегами для «разговоров, которые на самом деле невероятны, потому что мы находимся в том времени, когда такие разговоры необходимы».

Накануне, 17 октября, бывший сотрудник Госдепартамента США Питер ван Бюрен высказал мнение, что у президента России Владимира Путина нет ни одной причины применять ядерное оружие на Украине. По его словам, заявления о якобы возможности применения Россией ядерного оружия лишено всякого смысла, поскольку Путин отчетливо понимает, что Москве не грозит проигрыш в украинском конфликте.

Накануне, 16 октября, в Белом доме заявили об ответе США на ядерный удар РФ «независимо от его масштаба». Там добавили также, что США вместе с союзниками по НАТО и другими странами, такими как Китай и Индия, работают над тем, чтобы послать четкий и убедительный сигнал России, что ей «не стоит рассматривать применение ядерного оружия в данном конфликте».

21 сентября президент России Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.

В МИД РФ неоднократно отмечали, что Запад пытается безосновательно уличить Москву в желании применить оружие массового поражения, в то время как Россия не участвует в ядерной риторике западных столиц.

30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что про ядерную эскалацию в мире говорят только те люди, которые ведут себя безответственно.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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