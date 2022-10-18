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Минпромторг РФ предложил продлить эксперимент по tax free

Минпромторг РФ предложил продлить эксперимент по tax free до конца 2023 года
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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Минпромторг РФ предложил продлить пилотный проект по tax free (компенсации иностранцам НДС при вывозе товаров за пределы ЕАЭС) до конца 2023 года. Проект постановления правительства опубликован 18 октября на портале проектов нормативно-правовых актов.

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«В пункте 4 постановления правительства Российской Федерации от 6 февраля 2018 г. № 105 «О реализации пилотного проекта по компенсации физическим лицам - гражданам иностранных государств суммы налога на добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза» <...> слова "до 31 декабря 2022 г. «заменить словами «до 31 декабря 2023 г.», — говорится в тексте проекта документа.

В ноябре 2021 года правительство приняло проект постановления, которым распространило пилот по системе tax free до конца 2022 года. Было определено 24 пункта пропуска через государственную границу России, где можно вернуть деньги.

Эксперимент с tax free начался в 2018 году. Налог возвращается на покупки свыше 10 тыс. рублей, сделанные в России туристами из других государств. Его можно получить при выезде из страны и за пределы ЕАЭС.

До 2018 года в России не вводилась система tax free, потому что не была готова техническая инфраструктура, уточнял «Известиям» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Развитие электронного документооборота позволило сделать первые шаги в этой сфере.

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