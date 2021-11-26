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Систему tax free продлят до конца 2022 года

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Правительство подписало проект постановления, которым предлагается распространить пилот по системе tax free до конца 2022 года. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе кабмина.

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В целом определено 24 пункта пропуска через государственную границу России, где можно вернуть деньги. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе ФТС, таможня совместно с Минпромторгом работает над расширением этого списка. «Известия» направили запрос в Минпромторг.

Однако пока проект планируется продлить только до 31 декабря 2022 года, сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства. Соответствующее постановление кабмина (есть у «Известий») уже подписано. Как указано в экспертном заключении аппарата правительства, изменение позволит увеличить долю туристических расходов на покупки в России.

Эксперимент с tax free — системой возврата НДС — начался еще в 2018 году. Налог возвращается на покупки свыше 10 тыс. рублей, сделанные в России туристами из других государств. Его можно получить при выезде из страны и за пределы ЕАЭС.

До 2018 года в России не вводилась система tax free, потому что не была готова техническая инфраструктура, сказал «Известиям» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Развитие электронного документооборота позволило сделать первые шаги в этой сфере.

«На базе опытных, фактических вещей и продлевают. Речь идет не о стандартной системе. Ее всё еще отлаживают. Отсюда эти короткие сроки продления. Они вызваны не тем, что система не работает, а тем, что она совершенствуется. Возможно, будут введены дополнительные параметры этой системы, но пока она просто продлевается», — отметил депутат.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Такс точно: систему tax free продлят до конца 2022 года

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