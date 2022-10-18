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Путин провел встречу с губернатором Самарской области Азаровым
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Путин провел встречу с губернатором Самарской области Азаровым

Президент РФ Путин похвалил губернатора Азарова за укрепление кредитного рейтинга Самарской области
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Фото: Официальный сайт президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля во вторник, 18 октября.

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Уточняется, что глава региона доложил российскому лидеру о развитии в области инвестиций, промышленности, сельского хозяйства и здравоохранения.

В разговоре с Азаровым Путин отметил, что ситуация в Самарской области по многим показателям выше среднероссийских. При этом он обратил внимание и на проблемные вопросы области, такие, как аварийное жилье и экология.

Азаров, в свою очередь, отметил рост инвестиций в автопром и активное развитие этой отрасли, рекордную урожайность, а также значительное укрепление позиций Самарской области в кредитном рейтинге эффективности, составленном Минпромторгом РФ.

«Наша инновационная работа позволила нам с 60-го на 5-е место подняться», — сообщил он президенту.

Путин похвалил губернатора за такие высокие показатели.

«У вас финансы в хорошем, здоровом состоянии находятся», — заметил он.

В конце беседы Азаров рассказал Путину о патриотической фотовыставке «Жены героев», которую провели в Самарской области жены офицеров и солдат в поддержку специальной военной операции (СВО) и Вооруженных Сил (ВС) РФ, и подарил президенту фотоальбом с выставки.

Ранее, 28 сентября президент встретился с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. В ходе встречи обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе, ход реализации крупных инвестиционных проектов, подготовка к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве, вопросы развития системы здравоохранения.

Накануне Путин в режиме видеоконференции провел совещание о ходе сезонных полевых работ. Президент заявил, что суммарный сбор зерна в России в 2022 году может составить рекордные 150 млн т, в том числе пшеницы — 100 млн т. Он также рассказал, что урожай зерновых в России в нынешних условиях является важнейшим фактором.

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