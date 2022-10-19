Ипотеки ради

Правительство России в очередной раз продлило семейную ипотеку — программу субсидирования ипотечных ставок для семей с детьми. Время непростое, и, конечно, кабмин нужно поблагодарить за эту меру, потому что молодые семьи — это постоянная аудитория рынка новостроек. И если государство помогает им, то оно в определенной степени оказывает поддержку и строительной отрасли.

Однако весь вопрос как раз в этой степени. Семейная ипотека — это скорее социальная, а не экономическая программа. Но рынку сейчас нужны именно масштабные экономические меры поддержки. Девелопмент, несмотря на санкции и другие проблемы, остается одним из тех секторов, который продолжает расти в 2022 году. По данным Росстата, объем строительства в ВВП России в первой половине 2022 года вырос на 3,9% к аналогичному периоду 2021-го, хотя в целом ВВП сократился. И такой результат дает весь комплекс мер поддержки спроса на жилье, не только и не столько семейная ипотека.

Главные стимулы спроса на жилье сейчас — льготная и семейная ипотека. Льготная ипотека (еще она называется «Господдержка 2020») распространяется на всех граждан. Кредит в этой программе можно получить под 7% годовых, а на практике часто и ниже этой планки. Льготная ипотека охватывает намного больше потенциальных заемщиков, чем семейная. По данным Минфина, в 2021 году банки выдали 335 тыс. льготных жилищных кредитов и 80 тыс. семейных. Соответственно, доля программы «Господдержка 2020» в общем числе выданных в 2021 году кредитов — около 18%, а у семейной ипотеки — только 4%. Субсидируются ставки лишь на покупку жилья у застройщиков (готового и строящегося), поэтому на рынке долевого строительства процент обеих программ в общем объеме спроса гораздо больше — до 80%, и также главную роль играет «Господдержка 2020».

Проблема в том, что «Господдержка 2020» заканчивается. Эту программу не раз продлевали, и теперь она действует до 31 декабря 2022 года, то есть осталось два с половиной месяца до ее завершения. А между тем семейную ипотеку уже давно продлили — еще в августе 2021-го правительство объявило, что семейные заемщики смогут получать субсидированные кредиты весь 2023 год. То есть нынешним решением власти продлили программу фактически на полгода — до 1 июля 2024-го.

Тем временем судьба программы «Господдержка 2020» стала предметом заочной дискуссии. В мае в Минфине категорично заявляли, что продление льготной ипотеки на 2023 год не обсуждается. А в августе вице-премьер Марат Хуснуллин осторожно не исключал продления господдержки в 2023 году при условии падения спроса на жилье на 10–20% относительно уровня 2021-го. Риск реализовался: с конца сентября активность покупателей упала на 30–40% относительно осени прошлого года. Тем логичнее было бы сейчас одновременно определиться с судьбой обеих программ стимулирования ипотеки.

Продление льготной ипотеки — это не вопрос отраслевого эгоизма девелоперов. В нынешней обстановке экономике России нужны внутренние точки роста, которые не зависят от санкций, внешних поставщиков и потребителей. Строительство — именно такая отрасль, и власти могут обеспечить высокий спрос в ней, получая конкретные экономические выводы. По данным Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, один потраченный на жилье рубль дает примерно 2,8 рубля в валовом выпуске, 1,4 рубля в ВВП России и 34 копейки в виде налоговых поступлений. Застройщики закупают железобетонные изделия, арматуру, услуги финансового сектора и машиностроения, то есть мы имеем мощный мультипликативный экономический эффект.

При этом льготная ипотека показала себя весьма эффективно в качестве стимулирующей меры. В 2021 году власти выплатили кредиторам в качестве возмещения за льготные кредиты 59,4 млрд рублей, тогда как граждане получили ипотечные кредиты на сумму 213,2 млрд. Поэтому программу, безусловно, нужно продолжать именно как стимулирующую экономику меру.

Еще одна причина для такого решения — динамика ипотечных ставок. В последние две недели почти все крупные банки подняли процент по несубсидируемым жилищным кредитам до 10–10,5%. Это значит, что для основного числа потенциальных покупателей жилья ставки по ипотеке после завершения «Господдержки 2022» поднимутся почти вдвое. Для рынка это станет тяжелым ударом, потому что цены на жилье продолжают расти из-за высокой себестоимости строительства, а доходны населения пока не увеличиваются.

Автор — совладелец группы «Родина» (девелопер жилого культурно-образовательного кластера Russian Design District)

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора