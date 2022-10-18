РКН потребовал от Google разблокировать аккаунты Совфеда в YouTube

Роскомнадзор (РКН) 18 октября потребовал от Google разблокировать аккаунты Совета Федерации на видеохостинге YouTube.

«Роскомнадзор потребовал от американской компании Google LLC, владеющей интернет-сервисом YouTube, незамедлительно восстановить доступ к официальным каналам Совета Федерации Федерального Собрания РФ на видеохостинге», — цитирует «РИА Новости» заявление ведомства.

РКН рассматривает действия Google как беспрецедентный акт цензуры.

Ранее в этот день стало известно, что Google заблокировал аккаунты Совета Федерации на видеохостинге YouTube.

«Известиям» в верхней палате парламента заявили, что трансляции совещаний будут продолжаться на российских платформах.

Сенатор Ольга Ковитиди отметила, что западные глобальные интернет-гиганты стали послушным инструментом в руках недругов России. Блокировку каналов она назвала отличной оценкой работы парламента.

Вместе с тем в конце сентября глава Минцифры Максут Шадаев заявил журналистам, что планов закрывать YouTube в России по-прежнему нет.