Реклама
Прямой эфир
Мир
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Политика
В Кремле рассказали о защите новых субъектов в составе РФ
Мир
Немцы заметили признаки отчаяния у Зеленского после просьбы о поставке ПВО
Мир
Украинские военные попали в плен через 12 часов после прибытия на передовую
Мир
Блинкен заявил о важности мирового лидерства США для всеобщего блага
Мир
Зеленский сообщил о разрушении 30% электростанций страны
Мир
В США создали вариант COVID-19 с 80%-ной смертностью у мышей
Мир
WSJ сообщила, что немецкие следователи не определили причастных к взрывам на СП
Политика
Песков выразил сожаление из-за недопуска России к расследованию на «Северных потоках»
Общество
Освобожденные из украинского плена россияне вернулись на родину
Общество
В Ейске завершили разбор завалов на месте падения самолета
Новости компаний
Имущество автохолдинга «Гема» выставлено на торги

РКН потребовал от Google разблокировать аккаунты Совфеда в YouTube

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роскомнадзор (РКН) 18 октября потребовал от Google разблокировать аккаунты Совета Федерации на видеохостинге YouTube.

«Если YouTube будет нарушать законы РФ — его ждет блокировка»
Глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас — об экстремистских организациях, поправках в закон о СМИ и переговорах Москвы и Киева

«Роскомнадзор потребовал от американской компании Google LLC, владеющей интернет-сервисом YouTube, незамедлительно восстановить доступ к официальным каналам Совета Федерации Федерального Собрания РФ на видеохостинге», — цитирует «РИА Новости» заявление ведомства.

РКН рассматривает действия Google как беспрецедентный акт цензуры.

Ранее в этот день стало известно, что Google заблокировал аккаунты Совета Федерации на видеохостинге YouTube.

«Известиям» в верхней палате парламента заявили, что трансляции совещаний будут продолжаться на российских платформах.

Сенатор Ольга Ковитиди отметила, что западные глобальные интернет-гиганты стали послушным инструментом в руках недругов России. Блокировку каналов она назвала отличной оценкой работы парламента.

Вместе с тем в конце сентября глава Минцифры Максут Шадаев заявил журналистам, что планов закрывать YouTube в России по-прежнему нет.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022