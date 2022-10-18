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В Совфеде прокомментировали блокировку аккаунтов верхней палаты на YouTube

Сенатор Ковитиди назвала блокировку аккаунтов Совфеда на YouTube отличной оценкой работы парламента
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Сенатор Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала во вторник, 18 октября, блокировку компанией Google аккаунтов Совета Федерации на YouTube. Парламентарий высказала мнение, что западные глобальные интернет-гиганты стали послушным инструментом в руках недругов России.

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«Очередное проявление информационной войны против России — блокировка канала Совета Федерации — никак не повлияет на работу парламента. Блокировкой противники поставили «пятерку» работе сенаторов, поскольку подобного рода антироссийские проявления свидетельствуют о том, что всё мы, в Совете Федерации, делаем правильно», — подчеркнула Ковитиди в беседе с RT.

Ранее в этот день стало известно о том, что Google заблокировал аккаунты Совфеда на YouTube, сообщает телеканал «Звезда». На каналах было более 200 тыс. подписчиков и свыше 20 тыс. роликов, передает НСН. Теперь же информация удалена без возможности восстановления.

В верхней палате парламента заявили «Известиям», что трансляции будут продолжаться на российских платформах.

В свою очередь глава Минцифры Максут Шадаев заявил в конце сентября, что планов закрывать YouTube в России по-прежнему нет.

В августе Google заблокировал YouTube-каналы Объединенной авиастроительной корпорации и КамАЗа. Однако вскоре доступ к ним был восстановлен и в настоящее время видео доступны для просмотра.

В апреле глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в интервью «Известиям» сообщил, что если YouTube будет нарушать российские законы, то его ждет блокировка.

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