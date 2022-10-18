В Совфеде прокомментировали блокировку аккаунтов верхней палаты на YouTube
Сенатор Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала во вторник, 18 октября, блокировку компанией Google аккаунтов Совета Федерации на YouTube. Парламентарий высказала мнение, что западные глобальные интернет-гиганты стали послушным инструментом в руках недругов России.
«Очередное проявление информационной войны против России — блокировка канала Совета Федерации — никак не повлияет на работу парламента. Блокировкой противники поставили «пятерку» работе сенаторов, поскольку подобного рода антироссийские проявления свидетельствуют о том, что всё мы, в Совете Федерации, делаем правильно», — подчеркнула Ковитиди в беседе с RT.
Ранее в этот день стало известно о том, что Google заблокировал аккаунты Совфеда на YouTube, сообщает телеканал «Звезда». На каналах было более 200 тыс. подписчиков и свыше 20 тыс. роликов, передает НСН. Теперь же информация удалена без возможности восстановления.
В верхней палате парламента заявили «Известиям», что трансляции будут продолжаться на российских платформах.
В свою очередь глава Минцифры Максут Шадаев заявил в конце сентября, что планов закрывать YouTube в России по-прежнему нет.
В августе Google заблокировал YouTube-каналы Объединенной авиастроительной корпорации и КамАЗа. Однако вскоре доступ к ним был восстановлен и в настоящее время видео доступны для просмотра.
В апреле глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в интервью «Известиям» сообщил, что если YouTube будет нарушать российские законы, то его ждет блокировка.