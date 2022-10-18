Google заблокировал аккаунты Совфеда на YouTube

Google заблокировал аккаунты Совета Федерации на видеохостинге YouTube. При этом «Известиям» в верхней палате парламента 18 октября заявили, что трансляции будут продолжаться на российских платформах.

«Ваш аккаунт заблокирован в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций», — сказано в сообщении от Google.

На каналах было более 200 тыс. подписчиков и свыше 20 тыс. роликов. Теперь же информация удалена без возможности восстановления.

«Предполагая подобное развитие событий, Совет Федерации и «Вместе-РФ» активно развивали площадки на отечественных платформах, чтобы весь видеоконтент был доступен для наших пользователей вне зависимости от действий недружественных стран», — заявили в Совфеде «Известиям».

В свою очередь в конце сентября глава Минцифры Максут Шадаев заявил журналистам, что планов закрывать YouTube в России по-прежнему нет.

В августе Google заблокировал YouTube-каналы Объединенной авиастроительной корпорации и КамАЗа. Однако вскоре доступ к ним был восстановлен и в настоящее время видео доступны для просмотра.

В апреле глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в интервью «Известиям» сообщил, что если YouTube будет нарушать российские законы, то его ждет блокировка.