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Москвичи выбрали названия для семи станций метро, сквера и четырех улиц

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Участники «Активного гражданина» выбрали названия для семи станций метро, сквера и четырех улиц в Москве. Об этом во вторник, 18 октября, сообщается на сайте столичной мэрии.

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Участие в голосовании приняли более 2,7 млн человек.

Отмечается, что для станции метро, которая появится на территории аэропорта Внуково и будет полностью интегрирована в его инфраструктуру, москвичи выбрали соответствующее название — «Аэропорт Внуково». За этот вариант высказались 54% проголосовавших.

На Бирюлевской линии метро появятся станции «Остров мечты» (64% голосов) — один из вестибюлей станции перспективной ветки расположится на центральной аллее одноименного парка развлечений — и «Бирюлево» (68% голосов) — она станет конечной, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Станция «Корниловская» новой радиальной Троицкой линии метро появится в следующем году в Новой Москве на пересечении Калужского шоссе с улицей Адмирала Корнилова. Этот вариант названия поддержали 52% проголосовавших. Конечная станция ветки получит название в честь города Троицка, где будет расположена. За вариант «Троицк» высказались 71% опрошенных.

Помимо этого, в столице появятся станции «Бульвар Генерала Карбышева» (46% голосов) в районе Хорошево-Мневники, а новая станция Калининско-Солнцевской линии получит название «Пыхтино» (51% голосов), отмечает «Москва 24».

Помимо этого, безымянный сквер между Комсомольским проспектом и Крымским проездом в районе Хамовники получит имя Громыко в честь советского дипломата министра иностранных дел Андрея Громыко (45% голосов).

Также в Москве появятся улицы Лабораторная (61%), улица Марка Кривошеева (46%), улица Джазовая (54%). Одна улица в районе Кунцево будет переименована из 3-й Черепковской в «Улица Академика Чазова» в честь известного кардиолога Евгения Чазова (58% голосов), пишет РИАМО.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более 6 млн человек.

15 октября в московской подземке запустили тематический поезд, посвященный регионам Сибири. Как отмечает сайт kp.ru, он будет курсировать на Сокольнической линии в ближайшие полгода. У пассажиров метро будет возможность узнать об истории регионов Сибири, природных богатствах, главных достопримечательностях и выдающихся земляках.

14 октября мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал завершение строительства электродепо «Аминьевское» в 2023 году к запуску движения на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Собянин подчеркнул, что своевременный запуск депо позволит в плановом объеме запустить БКЛ, где основные строительные работы планируется завершить в 2022 году.

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