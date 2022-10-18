Реклама
Прямой эфир
Мир
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Экономика
Цена на газ в Европе опустилась почти до $1200 за 1 тыс. куб. м впервые с июня
Мир
Немцы заметили признаки отчаяния у Зеленского после просьбы о поставке ПВО
Мир
Украинские военные попали в плен через 12 часов после прибытия на передовую
Мир
Блинкен заявил о важности мирового лидерства США для всеобщего блага
Армия
ВСУ потеряли до 50 военных и танк в боях в ЛНР за сутки
Мир
В США создали вариант COVID-19 с 80%-ной смертностью у мышей
Мир
WSJ сообщила, что немецкие следователи не определили причастных к взрывам на СП
Общество
В СК рассказали о ходе расследования падения самолета в Ейске
Общество
Освобожденные из украинского плена россияне вернулись на родину
Общество
В Ейске завершили разбор завалов на месте падения самолета
Происшествия
ВСУ вновь обстреляли Каховскую ГЭС

Котяков назвал стабильной ситуацию на рынке труда в РФ

Министр труда и социальной защиты РФ Котяков: ситуация на рынке труда остается стабильной
0
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация на российском рынке труда остается стабильной благодаря высокой устойчивости экономики РФ. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам во вторник, 18 октября.

Немедленно и верно: Путин заявил о постепенной стабилизации экономики РФ
Инфляция по итогам года может снизиться до 12%, но не исключен рост числа безработных

«На протяжении последних месяцев мы видим, что безработица держится на рекордно низком уровне», — подчеркнул он, отметив, что Минтруда не ожидает существенного роста безработицы и в следующем году.

Министр отметил также, что для поддержания этой стабильности правительством РФ был предпринят значительный комплекс мероприятий, включающий «активные меры поддержки занятости населения».

«На сегодняшний день мы видим, что как раз те профилактические меры и мероприятия, которые проводило правительство, дали свои результаты, безработица не проявила всплеска, ситуация держится на контроле», — сказал он.

Также Котяков рассказал о госпрограмме «Содействие занятости населения», на которую в 2023 году, по его словам, предусмотрено 92 млрд рублей, что 27 млрд меньше, чем в текущем.

Ранее, 16 сентября, вице-премьер России Татьяна Голикова также сообщала о стабильной ситуации на рынке труда в стране. По ее словам, численность зарегистрированных безработных не превышала 0,9% от общей численности работников.

12 сентября президент России Владимир Путин, выступая на совещании по экономическим вопросам, назвал ситуацию на рынке труда в России более чем стабильной. При этом глава государства отметил, что сейчас в так называемом простое, вынужденных отпусках или заняты неполный рабочий день почти 234 тыс. работников. По его словам, в масштабах страны эта цифра небольшая, но в отдельных отраслях сложности могут быть серьезные, и президент призвал правительство учитывать этот момент.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022