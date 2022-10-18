Котяков назвал стабильной ситуацию на рынке труда в РФ

Ситуация на российском рынке труда остается стабильной благодаря высокой устойчивости экономики РФ. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам во вторник, 18 октября.

«На протяжении последних месяцев мы видим, что безработица держится на рекордно низком уровне», — подчеркнул он, отметив, что Минтруда не ожидает существенного роста безработицы и в следующем году.

Министр отметил также, что для поддержания этой стабильности правительством РФ был предпринят значительный комплекс мероприятий, включающий «активные меры поддержки занятости населения».

«На сегодняшний день мы видим, что как раз те профилактические меры и мероприятия, которые проводило правительство, дали свои результаты, безработица не проявила всплеска, ситуация держится на контроле», — сказал он.

Также Котяков рассказал о госпрограмме «Содействие занятости населения», на которую в 2023 году, по его словам, предусмотрено 92 млрд рублей, что 27 млрд меньше, чем в текущем.

Ранее, 16 сентября, вице-премьер России Татьяна Голикова также сообщала о стабильной ситуации на рынке труда в стране. По ее словам, численность зарегистрированных безработных не превышала 0,9% от общей численности работников.

12 сентября президент России Владимир Путин, выступая на совещании по экономическим вопросам, назвал ситуацию на рынке труда в России более чем стабильной. При этом глава государства отметил, что сейчас в так называемом простое, вынужденных отпусках или заняты неполный рабочий день почти 234 тыс. работников. По его словам, в масштабах страны эта цифра небольшая, но в отдельных отраслях сложности могут быть серьезные, и президент призвал правительство учитывать этот момент.