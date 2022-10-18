В учениях США и Южной Кореи будут задействованы 240 боевых самолетов
Военно-воздушные силы Южной Кореи и США проведут авиационные учения. В крупномасштабных полетах будут задействованы 240 боевых самолетов, передает телеканал «Известия». Истребители пятого поколения покажут мастер-класс в воздушном пространстве Республики Корея. Маневры запланированы днем и ночью. Совместные тренировки организованы из-за опасений проведения Северной Кореей ядерных испытаний. К военным планируют присоединиться представители Австралии с развертыванием танкера-заправщика.
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