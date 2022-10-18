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Прихожанин принес череп в храм в Ленинградской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В храме Одигитрии в Ленинградской области был обнаружен человеческий череп. Об этом 18 октября узнали «Известия».

Один из местных жителей оставил полиэтиленовый пакет с останками во дворе церкви. До этого он пытался передать пакет служителям храма, но они отказались его принимать.

На место инцидента были вызваны правоохранительные органы. Череп был отправлен на обследование.

10 августа в Удмуртии нашли череп, фрагменты костей и одежды во время высадки елей в лесном массиве между селом Каркалай и деревней Пачегурт. Следственный комитет сообщил о проверке по факту случившегося.

Днем ранее сообщалось об обнаружении человеческих останков в лесу Балашихи в Московской области. По предварительным данным, кости пролежали больше года в районе улицы Магистральной. Также на месте найдены черная зимняя куртка и фрагмент брючного ремня.

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