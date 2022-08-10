Человеческие кости нашли при высадке леса в Удмуртии

Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения человеческих останков в Удмуртии. Кости были найдены во время работ по высадке деревьев.

Информация об обнаружении черепа, фрагментов костей и одежды поступила 9 августа из Увинского района. Находка была совершена во время высадки елей в лесном массиве между селом Каркалай и деревней Пачегурт. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, в ходе которой будут установлены причина и давность наступления смерти, а также личность погибшего.

9 августа сообщалось об обнаружении человеческих останков в лесу Балашихи (Московская область). По предварительным данным, кости пролежали больше года в районе улицы Магистральной. Также на месте найдены черная зимняя куртка и фрагмент брючного ремня.