Реклама
Прямой эфир
Мир
Белый дом опроверг предупреждение Байдена от ФБР об обысках в доме Трампа
Мир
США выделят Украине порядка $90 млн на обезвреживание наземных мин
Мир
С 1 августа 12 судов с сельхозпродукцией вышли из портов Украины
Мир
Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Туризм
Авиакомпания AlMasria открыла прямые рейсы из Петербурга в Хургаду
Мир
В Латвии предложили запретить продление ВНЖ гражданам России и Белоруссии
Мир
В Болгарии разгорелись лесные пожары из-за жары и засухи
Мир
В Гренландии выявили первые два случая заражения оспой обезьян
Экономика
В Минпромторге заявили об обеспечении металлургической отрасли комплектующими
Экономика
«Укртранснафта» остановила прокачку нефти из РФ по «Дружбе» в сторону Венгрии
Мир
Китайский дипломат предупредила США о последствиях конфликта с РФ и КНР
Экономика
Глава регулятора ФРГ призвал страны ЕС экономить газ для стабилизации цен

Человеческие останки обнаружены в лесу Балашихи

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В лесу Балашихи обнаружены человеческие останки, которые, по предварительным данным, пролежали там более года. Как сообщил 9 августа источник в правоохранительных органах, найденные части тела отправлены на экспертизу.

Потери от потерь: 667 человек погибли в российских лесах с начала года
Почему грибники блуждают в 2–3 км от дома

«В лесном массиве в районе ул. Магистральная обнаружены разрозненные скелетированные человеческие кости. Также на месте происшествия найдены черная зимняя куртка и фрагмент брючного ремня», — цитирует источник агентство городских новостей «Москва».

Собеседник издания добавил, что правоохранители в настоящее время устанавливают личность погибшего и причину его смерти. Проводится проверка.

2 августа сообщалось, что тело мертвой девушки 2002 года рождения нашли в однокомнатной квартире в подмосковном Орехово-Зуево. Прибывшие оперативники установили, что она была мертва около недели. Соседи пояснили, что в квартире умершей долгое время кричала кошка. Тело доставили в морг, причина смерти девушки выясняется.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022