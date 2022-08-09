Человеческие останки обнаружены в лесу Балашихи

В лесу Балашихи обнаружены человеческие останки, которые, по предварительным данным, пролежали там более года. Как сообщил 9 августа источник в правоохранительных органах, найденные части тела отправлены на экспертизу.

«В лесном массиве в районе ул. Магистральная обнаружены разрозненные скелетированные человеческие кости. Также на месте происшествия найдены черная зимняя куртка и фрагмент брючного ремня», — цитирует источник агентство городских новостей «Москва».

Собеседник издания добавил, что правоохранители в настоящее время устанавливают личность погибшего и причину его смерти. Проводится проверка.

2 августа сообщалось, что тело мертвой девушки 2002 года рождения нашли в однокомнатной квартире в подмосковном Орехово-Зуево. Прибывшие оперативники установили, что она была мертва около недели. Соседи пояснили, что в квартире умершей долгое время кричала кошка. Тело доставили в морг, причина смерти девушки выясняется.