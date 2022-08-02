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Тело умершей девушки обнаружили в квартире в Орехово-Зуево

Тело умершей девушки обнаружили в квартире в Орехово-Зуево из-за криков кошки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Девушку нашли мертвой в квартире в подмосковном Орехово-Зуево. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил во вторник, 2 августа.

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Накануне вечером местным правоохранительным органам поступила информация о смерти человека в доме на улице Челюскинцев.

«Прибывшие оперативники в однокомнатной квартире на первом этаже жилого дома обнаружили тело девушки 2002 года рождения. Она была мертва около недели. Соседи пояснили, что в квартире умершей долгое время кричала кошка. Дверь никто не открывал, и тогда жильцы заглянули в окно и увидели тело, лежавшее на кровати», — сказал источник агентству городских новостей «Москва».

Соседи вызвали спасателей и полицию. Тело доставили в морг, причина смерти девушки выясняется, пишет «Москва 24».

Ранее в этот день в Новой Москве мужчина, предположительно, убил свою жену стулом, после чего сымитировал ее самоубийство, скинув труп из окна пятого этажа. Свою вину обвиняемый признал во время допроса, заявив, что ссора возникла на фоне бытовых разногласий.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», передает «Федеральное агентство новостей».

Согласно выводу судмедэкспертов, смерть 43-летней женщины наступила еще за два-четыре часа до падения из окна, пишет Life.Ru.

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