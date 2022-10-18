Космонавт Артемьев наехал на мужчину на пешеходном переходе в Подмосковье
Космонавт Олег Артемьев наехал на мужчину на пешеходном переходе в Подмосковье.
ДТП произошло вечером 17 октября в поселке Свердловский Лосино-Островского городского округа.
Артемьев был за рулем Mitsubishi Pajero и двигался по улице Заводской в сторону улицы Строителей. На одном из пешеходных переходов он совершил наезд на 63-летнего мужчину.
Пострадавший, по предварительным данным, является руководителем проекта ЦПК «Звездный городок».
Мужчину госпитализировали. Врачи зафиксировали у него черепно-мозговую травму, закрытую травму грудной клетки, переломы позвоночника и ребер и другие повреждения.
Ранее в этот же день в результате ДТП с маршрутным такси в Новой Москве погиб один человек.