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Космонавт Артемьев наехал на мужчину на пешеходном переходе в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Космонавт Олег Артемьев наехал на мужчину на пешеходном переходе в Подмосковье.

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ДТП произошло вечером 17 октября в поселке Свердловский Лосино-Островского городского округа.

Артемьев был за рулем Mitsubishi Pajero и двигался по улице Заводской в сторону улицы Строителей. На одном из пешеходных переходов он совершил наезд на 63-летнего мужчину.

Пострадавший, по предварительным данным, является руководителем проекта ЦПК «Звездный городок».

Мужчину госпитализировали. Врачи зафиксировали у него черепно-мозговую травму, закрытую травму грудной клетки, переломы позвоночника и ребер и другие повреждения.

Ранее в этот же день в результате ДТП с маршрутным такси в Новой Москве погиб один человек.

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