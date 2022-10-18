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Посол Палестины в РФ рассказал о давлении США на страну

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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США усилили давление на Палестину после встречи президента страны Махмуда Аббаса с российским коллегой Владимиром Путиным в Астане. А после слов о том, что палестинский лидер «не доверяет администрации Байдена» США дали понять, что «глубоко разочарованы», заявил в интервью «Известиям» 18 октября посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

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«Да, после этой беседы двух лидеров появилось американское давление на нас. Но важно то, что мы, палестинцы, умеем принимать всё. Мы приняли раздел исторической Палестины. Мы признали государство Израиль на 78% исторической Палестины. Мы приняли договор от 4 июня 1967 года. Мы приняли всё, что было предложено концепцией о двух государствах», — сказал дипломат.

Он добавил, что Палестина не хотела бы, чтобы мирное урегулирование с Израилем курировали только США — это должен быть международный процесс, а главную роль в нем палестинцы отводят России. Хафиз Нофаль уточнил, что после выборов в Израиле у власти, скорее всего, окажутся правые силы, потому «особых надежд на перемены в диалоге нет».

«Конечно, мы признаем, что США — большая и великая страна, но в конечном итоге от их действий и недействий страдают малые народы, в том числе палестинцы. Мы не хотим одностороннего американского спонсорства. Мы хотим, чтобы была международная конференция для урегулирования этого вопроса, в которой Россия будет играть главную роль», — подчеркнул палестинский посол.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

За встречу: США оказывают давление на Палестину из-за разговора с Путиным

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