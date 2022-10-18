Посол Палестины в РФ рассказал о давлении США на страну

США усилили давление на Палестину после встречи президента страны Махмуда Аббаса с российским коллегой Владимиром Путиным в Астане. А после слов о том, что палестинский лидер «не доверяет администрации Байдена» США дали понять, что «глубоко разочарованы», заявил в интервью «Известиям» 18 октября посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

«Да, после этой беседы двух лидеров появилось американское давление на нас. Но важно то, что мы, палестинцы, умеем принимать всё. Мы приняли раздел исторической Палестины. Мы признали государство Израиль на 78% исторической Палестины. Мы приняли договор от 4 июня 1967 года. Мы приняли всё, что было предложено концепцией о двух государствах», — сказал дипломат.

Он добавил, что Палестина не хотела бы, чтобы мирное урегулирование с Израилем курировали только США — это должен быть международный процесс, а главную роль в нем палестинцы отводят России. Хафиз Нофаль уточнил, что после выборов в Израиле у власти, скорее всего, окажутся правые силы, потому «особых надежд на перемены в диалоге нет».

«Конечно, мы признаем, что США — большая и великая страна, но в конечном итоге от их действий и недействий страдают малые народы, в том числе палестинцы. Мы не хотим одностороннего американского спонсорства. Мы хотим, чтобы была международная конференция для урегулирования этого вопроса, в которой Россия будет играть главную роль», — подчеркнул палестинский посол.

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За встречу: США оказывают давление на Палестину из-за разговора с Путиным