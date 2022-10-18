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Из Крыма в Ростовскую область открыли новый маршрут

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Новый транспортный маршрут из Крыма в Ростовскую область открыт. Как выглядит дорога длительностью в семь автомобильных часов, показал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев во вторник, 18 октября.

Восстановление инфраструктуры Запорожской области позволило проложить путь в 387 км, проходящий через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и завершающийся в Таганроге Ростовской области. Он займет у водителей около семи часов.

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Открытие нового транзитного транспортного маршрута во многом стало возможным благодаря капитальному ремонту трассы Мелитополь – Бердянск, где уже отремонтировано около 102 км асфальтового покрытия.

На кадрах показан мобильный асфальтобетонный завод из Самарской области. До него, по словам корреспондента, было предприятие, которое разграбили после начала спецоперации. На его территории работают преимущественно местные жители.

Ранее, 7 октября, в Запорожскую область прибыли 42 новых автобуса для перевозки школьников взамен старых украинских пазиков. В первую очередь машины поступят в самые отдаленные школы, но даже эти 42 машины — только начало. Планируется заменить весь автопарк.

«Известия» уже показывали 15 августа восстановление жизни после освобождения от украинских националистов в Мелитополе. Сотрудники правопорядка изучают российское законодательство, проходят проверки и патрулируют улицы, чтобы поддерживать порядок.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Накануне, 4 октября, законодательная инициатива была одобрена Советом Федерации на пленарном заседании.

Согласно закону, жители регионов со дня принятия в состав РФ признаются российскими гражданами, на подачу заявлений об отказе от российского гражданства им дан месяц. Приобретение гражданства при этом возможно при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ.

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