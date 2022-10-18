Всемирный банк перевел кредиты Белоруссии в статус необслуживаемых

Всемирный банк перевел все кредиты Международного банка реконструкции и развития (МБРР), предоставленные Белоруссии, в статус необслуживаемых из-за просрочки платежей на сумму $68,43 млн. Об этом говорится в соответствующем сообщении от 17 октября.

«Это действие было предпринято в соответствии с установленной процедурой Всемирного банка, согласно которой все кредиты МБРР, предоставленные стране или гарантированные страной, становятся неработающими, если платеж по любому кредиту просрочен более чем на шесть месяцев», — сказано в заявлении.

Также отмечается, что основная сумма непогашенных страной кредитов составляет $967 млн. Согласно данным мирового финансового регулятора, с мая 2020 года Белоруссии не было одобрено ни одного нового кредита.

Ранее, в 2021 году, Белоруссия просила Россию предоставить новый кредит через Евразийский Банк Развития (ЕАБР). Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна просит новые кредиты после отказа Международного валютного фонда (МВФ) представить средства на борьбу с пандемией коронавируса.

Тогда же президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается для России большим и надежным партнером в сфере экономики. Глава российского государства подчеркивал, что, несмотря на многие ограничения, в том числе связанные с санкциями, Белоруссия обслуживает все кредиты и сокращает внешний долг.