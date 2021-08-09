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Белоруссия попросила Россию предоставить новый кредит через ЕАБР

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Белоруссия попросила Россию предоставить новый кредит через Евразийский Банк Развития (ЕАБР) для борьбы с пандемией. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщил президент страны Александр Лукашенко.

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«Отсрочка выплаты по долгу, рефинансирование долга на $1 млрд (обсуждается с Россией). Если бы россияне помогли нам дополнительно через Евразийский банк... Были бы благодарны исключительно в связи с пандемией», — заявил он в ходе «Большого разговора».

Белорусский лидер сообщил, что страна просит новые кредиты после отказа Международного валютного фонда (МВФ) представить средства на борьбу с пандемией.

«Поэтому мы благодарны были бы — я [президенту России Владимиру] Путину сказал — если бы через Евразийский банк [выделить средства]», — дополнил он.

14 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по вопросу кредитной поддержки Белоруссии ведется постоянная работа.

За день до этого Владимир Путин и Александр Лукашенко провели обстоятельный разговор в в Константиновском дворце Санкт-Петербурга, который продолжался более пяти часов. Лидеры двух стран выработали шаги в сферах таможни, энергетики, налогов.

Главы государств также договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в России. Стороны также пришли к соглашению, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году сохранится на уровне текущего года.

Так, на открытой для СМИ части встречи Путин заявил, что Белоруссия остается для России большим и надежным партнером в сфере экономики. Глава российского государства подчеркивал, что, несмотря на многие ограничения, в том числе связанные с санкциями, Белоруссия обслуживает все кредиты и сокращает внешний долг.

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