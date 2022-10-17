Тюменская школа заплатит 30 тыс. рублей за травму ученицы

Прокуратура Омутинского муниципального района в Тюменской области провела проверку после обращения родителей школьницы, получившей травму в местной школе.

Инцидент произошел на уроке физкультуры. Занятие организовали на улице в апреле этого года, уточняет megatyumen.ru.

В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что учебное заведение не смогло обеспечить безопасные условия обучения. По этой причине урок закончился для шестиклассницы травмой. У нее диагностировали закрытый перелом левой большеберцовой кости.

В адрес директора внесено преставление об устранении нарушений. Учителя физкультуры привлекли к дисциплинарной ответственности, пишет портал «Наш город».

Кроме того, прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать со школы компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей. Суд это требование удовлетворил.

Ранее сообщалось, что в селе Сокур Новосибирской области в машине скорой помощи скончался восьмилетний мальчик. Ему внезапно стало плохо на уроке физкультуры. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.