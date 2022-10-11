Восьмилетний мальчик под Новосибирском скончался после урока физкультуры

Восьмилетний мальчик в селе Сокур Новосибирской области скончался в машине скорой помощи после урока физкультуры, на котором ему внезапно стало плохо. Об этом во вторник, 11 октября, сообщает СУ СК РФ по региону.

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти восьмилетнего мальчика в школе по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей»)», — говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, 10 октября мальчик на уроке физкультуры вместе с одноклассниками выполнял комплекс разминочных упражнений. Через непродолжительное время ребенку стало плохо, он упал.

Сообщается, что учитель незамедлительно вызвал скорую медицинскую помощь. Однако в пути следования в медицинское учреждение мальчик скончался. В настоящее время следователем допрашиваются родственники погибшего ребенка и педагогический коллектив.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

12 сентября СУ СКР по Новосибирской области начал проверку после гибели 15-летнего подростка в Бердске. По предварительным данным, ему стало плохо, он ударился головой и потерял сознание. Врачи пытались его реанимировать, но не смогли. Через несколько часов мальчик умер.

Сообщается, что подросток, до того как ему стало плохо, покурил электронную сигарету.