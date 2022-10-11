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Восьмилетний мальчик под Новосибирском скончался после урока физкультуры

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Фото: Следственный комитет Российской Федерации по Новосибирской области
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Восьмилетний мальчик в селе Сокур Новосибирской области скончался в машине скорой помощи после урока физкультуры, на котором ему внезапно стало плохо. Об этом во вторник, 11 октября, сообщает СУ СК РФ по региону.

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«Возбуждено уголовное дело по факту смерти восьмилетнего мальчика в школе по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей»)», — говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, 10 октября мальчик на уроке физкультуры вместе с одноклассниками выполнял комплекс разминочных упражнений. Через непродолжительное время ребенку стало плохо, он упал.

Сообщается, что учитель незамедлительно вызвал скорую медицинскую помощь. Однако в пути следования в медицинское учреждение мальчик скончался. В настоящее время следователем допрашиваются родственники погибшего ребенка и педагогический коллектив.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

12 сентября СУ СКР по Новосибирской области начал проверку после гибели 15-летнего подростка в Бердске. По предварительным данным, ему стало плохо, он ударился головой и потерял сознание. Врачи пытались его реанимировать, но не смогли. Через несколько часов мальчик умер.

Сообщается, что подросток, до того как ему стало плохо, покурил электронную сигарету.

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