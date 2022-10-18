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Европейские банки стали массово прекращать прием SWIFT-платежей из РФ
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Европейские банки стали массово прекращать прием SWIFT-платежей из РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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На фоне ужесточения санкций против РФ принимать SWIFT-переводы из российских банков полностью перестали в швейцарском PostFinance, эстонском LHV Pank, французском Banque Populaire, а также в финском S-BANK. Об этом «Известиям» 18 октября рассказали в финорганизациях.

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В S-BANK такие операции стали блокировать еще с начала спецоперации, а LHV Pank провел последний платеж из России в конце августа, сообщили в их call-центрах.

Массовые жалобы россиян на невозможность отправить SWIFT-переводы в эти европейские банки появились на платформе для отзывов по таким трансакциям. Согласно комментариям, помимо указанных зарубежных кредитных организаций платежи также не доходили в итальянский Poste Italiane bank, швейцарский Credit Suisse, шведский Swedbank и банк в Новой Зеландии Westpac New Zealand.

Чаще всего средства возвращались обратно на счет отправителя в срок от двух до 26 дней и за вычетом комиссии, однако иногда деньги «исчезали».

В 2022 году увеличилось число возвратов SWIFT-переводов от иностранных банков по сравнению с 2021-м, особенно при расчетах с европейскими странами, подтвердила директор операционного департамента Росбанка Елена Финогенова.

Регуляторы ЕС требуют дополнительно проверять все средства, которые приходят из России, из-за этого многие банки полностью блокируют такие платежи, не желая тратить ресурсы и опасаясь рисков принять перевод от лица под санкциями, объяснил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Западный блок: Европейские банки стали блокировать SWIFT-платежи из РФ

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