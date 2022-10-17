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В США сочли нелепыми обвинения в адрес РФ в желании применить ядерное оружие

TAC: у России нет ни одной причины применять ядерное оружие на Украине
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Фото: Global Look Press/Defense Ministry
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Президент РФ Владимир Путин не имеет ни одной причины применять ядерное оружие на Украине. К такому выводу пришел бывший сотрудник Госдепартамента США Питер ван Бюрен в статье для журнала The American Conservative в понедельник, 17 октября.

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По словам ван Бюрена, распространенное в США мнение, активно тиражируемое в том числе президентом Джо Байденом, о якобы возможности применения Россией ядерного оружия на Украине лишено всякого смысла, поскольку Путин отчетливо понимает, что Москве не грозит проигрыш в украинском конфликте.

«Сложно себе представить более далекое от истины утверждение. Путину не грозит поражение на Украине. Если вам интересно, как выглядит поражение, посмотрите, что было в Кабуле в 1989 или 2021 году», — отметил автор статьи.

Бывший сотрудник Госдепа подчеркнул также, что, по его мнению, нет ни одного вероятного сценария, при котором Москве был бы выгоден ядерный удар.

При этом, написал ван Бюрен, угрозы Вашингтона в ответ на гипотетический удар несостоятельны, поскольку Штаты в контексте ситуации на Украине предпочитают ограничиваться лишь демонстрацией агрессии.

Накануне, 16 октября, в Белом доме заявили об ответе США на ядерный удар РФ «независимо от его масштаба». Там добавили также, что США вместе с союзниками по НАТО и другими странами, такими как Китай и Индия, работают над тем, чтобы послать четкий и убедительный сигнал России, что ей «не стоит рассматривать применение ядерного оружия в данном конфликте».

21 сентября президент России Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.

В МИД РФ неоднократно отмечали, что Запад пытается безосновательно уличить Москву в желании применить оружие массового поражения, в то время как Россия не участвует в ядерной риторике западных столиц.

30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что про ядерную эскалацию в мире говорят только те люди, которые ведут себя безответственно.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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