Экоактивисты сорвали выступление Шольца в Берлине

Активисты движения Scientist Rebellion сорвали выступление канцлера ФРГ Олафа Шольца на Всемирном саммите здравоохранения в Берлине. Об этом сообщает 17 октября издание Deutsche Welle (признано в России иностранным агентом).

Активисты включили пожарную сигнализацию и попытались прервать выступление Шольца.

«Итак, мы обсуждаем насущные проблемы. Кто-то нажал на пожарную сигнализацию. И на самом деле не поддерживает наши дебаты», — сказал Шольц.

Он признался, что видел перед отелем, где проходила конференция, протестующих и знает, что их акции связаны с вопросами климата.

Активисты объяснили свои действия желанием обратить внимание на проблему глобального потепления.

Отмечается, что после отключения сигнализации конференция по здравоохранению продолжилась.

«Неспособность правительств справиться с изменением климата представляет острую угрозу жизни, безопасности и здоровью людей. Таким образом, климатический кризис также является крупнейшим кризисом в области здравоохранения для человечества», — написали Scientist Rebellion после акции в Twitter.

Ранее в этот же день двое сторонников движения Just Stop Oil поднялись на вершину моста королевы Елизаветы II в Дартфорде, заставив полицию перекрыть мост. Таким образом они потребовали от правительства приостановить действие всех новых лицензий и разрешений на добычу нефти и газа.