Филиппинское тюнинг-ателье улучшило внедорожник Toyota Fortuner

Филиппинское тюнинг-ателье Autobot Offroad PH представило глубоко переработанный внедорожник Toyota Fortuner GR Sport для экстремального бездорожья. Об этом 17 октября сообщил портал Motor.

Проект получил название Albino. За основу была взята модель Fortuner GR Sport текущего модельного года. Внедорожник получил лифт-комплект подвески Unicorn (152 миллиметра), 35-дюймовые шины Nitto Mud Extreme и 20-дюймовые диски KMC Grenade Crawl. Помимо этого, машине для активного туризма достались амортизаторы Profender, усиленные тормоза от AP Racing и защита днища ARB. Для удобства посадки и высадки внедорожник оснастили подножками.

В движение полноприводный внедорожник приводится турбодизелем объемом 2,8 л. Так как о моторе больше ничего не сказано, специалисты предположили, что он не подвергался изменениям. Штатный двигатель версии GR Sport выдает внушительные 206 л.с.

10 октября компания Toyota Motor сообщила, что намерена расширить гамму выпускаемых автомобилей компактным пикапом безрамной конструкции. Легкий грузовик, который покажут в 2023 году, создадут на платформе, на которой сделан кроссовер RAV4. Машина готовится для рынков США и Канады, где она будет конкурировать с безрамными моделями пикапов Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz. Минус у таких пикапов только один: скромная полезная грузоподъемность. Зато у безрамных пикапов более низкая снаряженная масса, снижены эксплуатационные затраты, а управляемость на асфальтовых дорогах лучше, чем у традиционных рамных пикапов.