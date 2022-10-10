Toyota намерена представить безрамный пикап на базе RAV4

Компания Toyota Motor решила расширить гамму выпускаемых автомобилей компактным пикапом с безрамной конструкцией. Легкий грузовик, который покажут в 2023 году, создадут на платформе, на которой сделан кроссовер RAV4. Об этом 10 октября сообщил портал Drom.

Преимущество безрамных пикапов перед традиционными легкими грузовиками рамной конструкции кроется в низкой снаряженной массе, меньших эксплуатационных затратах и лучшей управляемости на асфальтовых дорогах.

Машина готовится для рынков США и Канады, где она будет конкурировать с безрамными моделями пикапов Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz. Первый построен на базе кроссовера Ford Kuga, а второй на основе внедорожника Hyundai Tucson. Минус у таких пикапов только один: скромная полезная грузоподъемность.

Легкому пикапу Toyota решено присвоить имя Stout (в переводе с английского «стойкий»). Это историческое название марки, которое использовалось для легкого рамного пикапа, выпускавшегося компанией в 1954-2000 годах.

5 октября стало известно, что производство автомобилей Toyota, которое располагалось в Санкт-Петербурге, может быть перенесено из России в соседний Казахстан. Соответствующие переговоры сейчас ведут казахстанские автопроизводители и японская автокомпания. Российское производство автомобилей на заводе «Тойота Мотор» остановилось 4 марта 2022 года из-за нарушений в логистических цепочках поставок ключевых материалов и деталей.