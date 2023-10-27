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День менеджера – 2023: история и традиции праздника

День менеджера отметят в России 1 ноября
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Фото: Global Look Press/ZAM-Photography
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В России 1 ноября отмечают День менеджера — праздник специалистов, занимающих руководящие должности различного уровня. Все они занимаются контролем над процессами и задачами. И хотя торжество не закреплено на официальном уровне, оно объединяет множество сотрудников различных компаний по всей стране. «Известия» знакомят читателей с историей и традициями праздника.

День менеджера – 2023: история праздника

Предполагается, что собственное торжество у менеджеров появилось практически одновременно со становлением самой профессии 15–20 лет назад. Считается, что традицию праздновать в первый день ноября заложили сами первопроходцы менеджмента.

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В эту же дату праздник также отмечают в некоторых странах СНГ. Тем не менее у некоторых государств есть своя дата празднования, а в мире 9 апреля празднуют Международный день топ-менеджера.

День менеджера – 2023: традиции праздника

Поздравлять 1 ноября можно широкий круг специалистов, занятых в продажах, организации событий, подборе кадров, туризме, торговли и других областях. Также своим праздник считают студенты и преподаватели профильных вузов.

Кроме того, День менеджера является знаменательным днем для многих коллективов. Компании устраивают для своих сотрудников тематические мероприятия и праздничные застолья. Лучшие специалисты награждаются грамотами и премиями.

Еще одной хорошей традицией можно назвать проведение семинаров, тренингов и лекций для повышения квалификации менеджеров в день праздника. Порой сотрудники различных компаний встречаются, обмениваются новостями и опытом.

Но не остаются без внимания и те менеджеры, чье руководство игнорирует праздничную дату, ведь их непременно поздравят члены семьи и друзья, не преминув вспомнить о рабочих достижениях.

12 октября в России отмечали День кадрового работника, который является отдельным профессиональным торжеством для HR-менеджмента.

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