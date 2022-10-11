День кадрового работника 2022 — история и традиции праздника

В России 12 октября отмечают День кадрового работника — праздник, посвященный сотрудникам по подбору персонала. В 2022 году дата торжества выпадает на среду. «Известия» собрали в своем материале историю и традиции праздника.

День кадровика — 2022: история праздника

Праздник имеет одну отличительную особенность — его дата до сих пор не определена окончательно, и отмечают День кадровика дважды в году: 24 мая и 12 октября. Первая дата была признана праздничной по инициативе Всероссийского кадрового конгресса в 2005 году.

День стал праздничным в честь событий 24 мая 1835 года, когда вышло первое в истории России постановление о взаимоотношениях между рабочими на фабриках и руководством. Однако 12 октября 1918 года произошло не менее значимое событие в истории специальности кадровиков — Народный комиссариат заверил «Инструкцию об организации советской рабоче-крестьянской милиции». Документ положил начало созданию кадровых служб, первая из которых была создана в правоохранительных органах.

Праздник не внесен в национальный календарь, поэтому в разных организациях его отмечают в разные дни.

День кадровика — 2022: традиции праздника

Работники кадровых служб — многочисленная прослойка офисных сотрудников множества компаний. В день торжества они получают поздравления от коллег, собираются на корпоративы и обмениваются опытом. Многие сотрудники отдела кадров обмениваются тематическими поздравлениями через интернет, поскольку много времени проводят у мониторов компьютеров.

Некоторые компании в честь праздника проводят тематические лекции и семинары, организуют мероприятия по обмену опытом. Празднуют сотрудники отдела кадров и дома, в кругу близких, которые отмечают их навыки работы с людьми, стрессоустойчивость, адаптивность и умение урегулировать практически любой вопрос.

5 октября в России отмечали День учителя, знакомый всем с детства праздник, который не оставляет без внимания ни одна школа. А с другими праздниками осени 2022 года можно ознакомиться в специальном календаре «Известий».