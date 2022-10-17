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Мужчина погиб в пьяном ДТП с участием коровы в Омской области

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В Омской области в результате наезда легковушки на корову погиб один человек, еще один получил травмы. Об этом УМВД России по региону сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла утром 17 октября на 273-м км трассы Омск – Тара. Предварительно установлено, что 43-летний водитель Ford Focus допустил наезд на корову, после чего иномарка вылетела в кювет.

В результате ДТП погиб 60-летний пассажир легковушки, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН». С тяжелыми травмами в больницу доставили 19-летнего молодого человека.

Как выяснилось, автомобилист в момент наезда находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено административное делопроизводство по ч. 1 ст. 2.8 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в этот день суд в Свердловской области вынес приговор екатеринбуржцу, который в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и устроил ДТП. В аварии погибла его пятилетняя дочь, находившая у мужчины на коленях.

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