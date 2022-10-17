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Жителю Урала вынесли приговор за гибель пятилетней дочери в пьяном ДТП

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Первоуральский городской суд вынес приговор жителю Екатеринбурга Максиму Худышкину за гибель его пятилетней дочери в пьяном ДТП. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Авария произошла 3 июля 2021 года на автодороге между озером Глухое и коллективным садом «Автомобилист». Установлено, что 39-летний екатеринбуржец за рулем Fiat Ducato не справился с управлением и допустил наезд автомобиля на правую обочину, машина вылетела в кювет и врезалась в дерево, пишет ТагилСити.ру.

Как выяснилось, водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, на момент ДТП он ехал уже более двух часов. На коленях у мужчины сидела пятилетняя дочь, при ударе он придавил ее, в результате чего девочка погибла.

В понедельник, 17 октября 2022 года, суд признал Максима Худышкина виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Сам екатеринбуржец признал свою вину частично, уточняет ИА «Ура.ру».

По итогу заседания суд приговорил мужчину к наказанию в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В течение последующих двух с половиной лет он не имеет права садиться за руль.

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