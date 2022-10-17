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Аналитик оценил опасность от бракованных микрочипов

Аналитик Муртазин опроверг информацию о росте брака в поставках микрочипов в Россию
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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE
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Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в понедельник, 17 октября, опроверг информацию о росте бракованных микрочипов в поставках в Россию из Китая.

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Ранее в этот день «Коммерсант» сообщил, что на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса доля бракованной продукции в поставках микрочипов и компонентов китайских производителей в Россию выросла в 20 раз, с 2 до 40%. По словам собеседников издания, проблема связана с отказом от сотрудничества с российскими партнерами официальных дистрибьюторов.

Как отметил эксперт, для российских производителей это ничем не чревато, поскольку информация неверная.

«Например, если взять те же процессоры Intel или AMD, брак там составляет примерно 1% от всей продукции — он никак не увеличился из-за начала спецоперации», — подчеркнул Муртазин.

28 сентября компания Intel анонсировала серию процессоров 13-го поколения Raptor Lake. В продажу они поступят 20 октября. Всего представлено шесть моделей с разным количество ядер и частотой. Цены начинаются от 294$. Как отмечалось, новые чипы мощнее процессоров предыдущего поколения на 41% в многопоточном режиме и на 15% в однопоточном.

16 июня управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко «Известиям» рассказал о процессорах Baikal-S, которые, по словам эксперта, наиболее удачная и конкурентоспособная разработка в российской IT-индустрии.

Страны Запада ввели рестрикции в отношении РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято из-за ухудшения обстановки в регионе в связи с обстрелами со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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