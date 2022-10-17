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Автомобили Aurus начали поставлять на экспорт

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российские автомобили премиум-сегмента Aurus начали поставлять на экспорт. Об этом 17 октября сообщило агентство «Автостат», ссылаясь на арабские СМИ.

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Специалисты сообщили, что партия представительских седанов Senat прибыла в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и страны Персидского залива.

В ходе недавней презентации кроссовера Aurus Komendant гендиректор компании Aurus Николай Ходосевич сообщил, что компания совместно со своим эмиратским акционером Tawazun ведет разработку дилерской сети Aurus в ОАЭ и о результатах этой работы планируется объявить до середины 2023 года.

Кроме того, в силе остаются планы по запуску досборки автомобилей Aurus в ОАЭ, такая работа может быть налажена в 2024–2025 годах, сообщили автоэксперты.

По данным агентства, интерес к бренду Aurus проявляют в Азии, а также на арабских рынках, не считая покупателей в РФ. Между тем в Aurus о поставках своих автомобилей за рубеж пока не сообщали.

29 сентября в России показали внедорожник Komendant. Цены стартуют от 33,7 млн рублей. Внедорожник оснащен той же гибридной силовой установкой с бензиновым турбомотором V8 (598 л.с. и 880 нм), что и седан. Девятиступенчатый автомат российского производства и система полного привода аналогичны модели Senat, но у них другие калибровки, облегчающие передвижение по бездорожью. Впервые на автомобилях Aurus применена адаптивная пневмоподвеска, которая позволяет менять дорожный просвет от 200 до 260 мм.

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