Минпросвещения предложило школам перейти на российские мессенджеры

Минпросвещения рекомендовало школам не использовать WhatsApp в учебном процессе. Просьба затронула и другие зарубежные программы: среди них Skype, Viber и Google Drive. В качестве альтернативы образовательным учреждениям предложили российские мессенджеры, передает телеканал «Известия». В министерстве подчеркнули, что никакого регламента в школах не вводилось. Нововведение носит исключительно рекомендательный характер. Способы общения родителей никто не ограничивал.

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