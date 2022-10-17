В России на 51% выросли продажи новых иномарок в сентябре

Продажи новых иномарок в России в сентябре выросли на 51%. Об этом 17 октября сообщает агентство «Автостат Инфо».

Так, согласно данным издания, с августа по сентябрь продажи иномарок выросли с 19 131 до 28 860 единиц.

Топ-3 моделей в сегменте продаж новых иномарок занимают китайские автомобили. Лидирует в этом списке машина Chery Tiggo 7 Pro, продажи которой выросли относительно результатов августа текущего года с 602 до 2347 единиц.

Второе место занял кроссовер Havla Jolion, показавший прирост на 7,5%, с 2013 до 2163 машин. Третье место у Geely Coolray, автомобиль показал прирост на 48%, с 997 до 1477 машин.

Список новых иномарок в сентября 2022 года стал шире, в него вошли две корейские модели — Hyundai Creta и Kia Sportage.

За девять месяцев 2022 года российские покупатели приобрели 346 552 новых иномарок. Это на 60% меньше, чем они купили за тот же период в 2021 году — 864 589 единиц.

По данным специалистов, доля иностранных автомобилей в объеме всего легкового российского авторынка составила по результатам трех кварталов 73,8% (в 2021 году — 76%). При этом в сентябре 2022 года эта доля уменьшилась в сравнении с аналогичным периодом 2021 года с 84,5% до 60,9%.

16 августа стало известно, что в России 80% новых автомобилей импортного производства завозятся из Китая. Машины ввозят как юридические лица, так и обычные граждане. Однако доля физических лиц постоянно растет. Если в феврале 2022 года физлицами было импортировано в Россию только 2% от общего объема ввозимых новых легковых автомобилей, то уже в июле текущего года этот показатель вырос в 10 раз — до 20%.