Большинство новых иномарок в России китайского производства

В России 80% новых автомобилей импортного производства завозятся из Китая. Об этом 16 августа сообщила аналитическая компания «Автостат».

Специалисты компании подсчитали, что в 2022 году пик импортируемых автомобилей пришелся на февраль 2022 года. Тогда в Россию было ввезено более 32 тыс. машин. Доля новых автомобилей составила 65%.

В июле 2022 года в Россию было импортировано 25 тыс. легковых автомобилей. При этом доля новых машин составила лишь 32%, остальные — подержанные.

Машины ввозят как юридические лица, так и обычные простые граждане. Однако, доля физических лиц постоянно растет. Если в феврале 2022 года физлицами было импортировано в Россию только 2% от общего объема ввозимых новых легковых автомобилей, то уже в июле текущего года этот показатель вырос в 10 раз — до 20%.

В сегменте машин с пробегом ситуация другая. Юридические лица практически не ввозят в Россию подержанные автомобили, это удел простых граждан.

Начиная с января текущего года доля физлиц превысила 90%, а в июле 2022 года 99% машин с пробегом было ввезено в Россию физлицами.

Среди стран в I квартале текущего года в сегменте новых легковых автомобилей лидировали Китай (28,3%), Бельгия (25,2%) и Германия (17,4%).

Во II квартале ситуация изменилась. В лидерах также Китай (80,6%), на второе место выдвинулась Южная Корея (7%), на третьем — Япония (2,6%).

В сегменте автомобилей с пробегом и в первом, и во втором кварталах в лидерах Япония. Доля рынка в 86,6% и 87,4% соответственно.

На втором месте Беларусь (I квартал — 3,9%, II квартал — 2,8%). На третьем месте в первом квартале была Германия (2,5%), во втором — США (2,3%).

10 августа «Авитостат» сообщил, что дилеров китайских автобрендов в России оказалось в 1,5 раза больше, чем продавцов автомобилей российских марок. В середине июля 2022 года в РФ насчитывалось 812 дилерских центров по продаже китайских марок, а общее число автодилеров, предлагающих машины российских брендов, всего 541.