В Подмосковье полицейские помогли эвакуировать 50 человек из горящего дома
Полицейские помогли эвакуировать 50 человек из загоревшегося многоэтажного дома в подмосковном городе Фрязино. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба ГУМВД России по Московской области.
Сотрудники полиции рассказали, что заметили пламя в одном из окон дома и услышали, как с балкона верхнего этажа люди кричали о помощи.
Полицейские, не дожидаясь пожарных, зашли в подъезд и начали стучать в каждую квартиру, сообщать о пожаре и помогать жильцам эвакуироваться.
Позже в квартире, где произошел пожар, было обнаружено тело мужчины.
В январе в Кемерово сотрудники патрульно-постовой службы спасли пенсионера из пожара.