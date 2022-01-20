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В Кемерово полицейские спасли пенсионера из горящего дома

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В Кемерово сотрудники патрульно-постовой службы спасли пенсионера из пожара. Об этом в четверг, 20 января, сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

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Прапорщик Петр Быков и сержант Егор Шахлевич заметили дым и вызвали пожарных, после чего осмотрели место происшествия. Оказалось, что в одной из комнат спал пожилой человек. Разбуженный полицией мужчина был в состоянии шока и не мог покинуть дом.

Сотрудники полиции заметили, что пенсионер был под балкой, которая могла обрушиться в любой момент, поэтому незамедлительно вывели мужчину из дома.

Отмечается, что огонь повредил перегородки внутри здания, деревянное потолочное перекрытие и деревянную обрешетку крыши на общей площади 40 кв. м.

Ранее, 17 января, в Красноярске полицейские спасли от идущего поезда крепко уснувшего на путях мужчину. Сообщалось, что незадолго до происшествия мужчина распивал со знакомым спиртные напитки, а затем отправился на ж/д станцию встречать товарища.

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