В Сети появились предложения о продаже поддельных кассовых чеков на дорогую технику якобы из магазинов крупных ритейлеров и сотовых операторов, в том числе на новые iPhone 14. Авторы объявлений уверяют, что, пользуясь такой подделкой, якобы можно сдать купленный на сером рынке гаджет в бесплатный гарантийный ремонт, заработать на разнице стоимости тех же айфонов на сером и белом рынках или разблокировать взломанный девайс. Так ли это, «Известия» выяснили у самих торговых сетей и специалистов по информационной безопасности.

Так, авторы объявлений уверяют, что могут сделать чек любого крупного сетевого магазина — Re:Store, «М.Видео – Эльдорадо», DNS, «Связной», МТС, «Билайн», «Мегафон» и других. Информацию подтвердил «Известиям» руководитель направления аналитики интернет-угроз компании «РТК-Солар» Сергей Трухачев.

Корреспондент «Известий» попробовал купить такой чек на iPhone 14, связавшись с администратором одного из Telegram-каналов, где услугу оценили в 1000 руб., а сроком изготовления назвали пять дней.

Чаще всего поддельные чеки делают для того, чтобы придать достоверности своему товару при продаже на сайтах объявлений.

«Айфон с чеком на вторичном рынке стоит дороже, чем такой же смартфон без чека. Так как стоимость новой техники в России выросла, то и возник повышенный спрос на б/у устройства, чем успешно пользуются злоумышленники», — объяснил «Известиям» руководитель направления аналитики интернет-угроз компании «РТК-Солар» Сергей Трухачев.

Между тем, как заявил директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов, все чеки, выданные в магазинах сотового оператора, имеют специальный идентификатор и регистрируются в базе данных, поэтому сдать смартфон в ремонт с использованием поддельного чека невозможно.

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Час оплаты: в Сети начали продавать поддельные чеки на iPhone