Шесть разведчиков ВСУ были взяты в плен в Харьковской области
Группа из шести украинских разведчиков была взята в плен военными Луганской Народной Республики (ЛНР) на Сватовском направлении в Харьковской области. Об этом в понедельник, 17 октября, рассказал один из пленных, служащий 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной.
«Нас было шестеро разведчиков. Мы должны были пройти 3 км, чтобы завести группу. Мы прошли 2 км, два разведчика пошли — командир группы с товарищем — и не вернулись», — цитирует его «РИА Новости».
Когда раздались выстрелы, Бережной решил вернуться за помощью, но был ранен в ногу и попал в плен.
Накануне источник в силовых структурах Луганской Народной Республики сообщил, что ВСУ предприняли попытки массированного наступления в районах городов Сватово и Кременная в республике, однако союзные силы уничтожили около 90% украинской группировки.
Ранее, 10 октября, два офицера главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины попали в плен на Андреевском направлении в Херсонской области. Тогда же стало известно, что украинские боевики предприняли попытку прорыва в направлении села Борозенское, но, получив отпор, с потерями отступили на исходные позиции.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.
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