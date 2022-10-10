Двух офицеров украинской разведки пленили в Херсонской области

Два офицера главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины взяты в плен на андреевском направлении в Херсонской области. Об этом замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил 9 октября.

«На андреевском направлении были взяты в плен два офицера ГУР. Видео с допроса ожидается», — сообщил Стремоусов в Telegram-канале.

Он также сообщил, что украинские боевики прдеприняли попытку прорыва в направлении села Борозенское, но, получив отпор, отступили на исходные позиции, потеряв три танка и пять боевых машин пехоты.

9 октября Стремоусов заявил, что националистам не удается развивать наступление на херсонском направлении. По его словам, ситуация на линии соприкосновения там остается без изменений.

7 октября Стремоусов рассказал, что боевики уперлись в эшелонированную оборону российских военных в Херсонской области. Он также выразил уверенность, что любые попытки наступления врага на регион не увенчаются успехом.

До этого, 6 октября, он заявил, что украинским националистам дан отпор в Херсонской области, их продвижение в северной части региона остановлено. По его словам, ежедневно там гибнет по 300 украинских военных.

В тот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо также отметил, что националистам не удастся взять Херсон. Он указал, что ситуация на линии соприкосновения в Херсонской области стабилизировалась.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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