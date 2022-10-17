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Доля работающей молодежи достигла исторического минимума

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Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
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Доля работающей молодежи опустилась до исторического минимума, уменьшилась в годовом выражении на 10,1% и впервые упала до 10,55 млн человек, что составляет 14,7% от всех занятых. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza, которое есть в распоряжении «Известий».

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Во ВНИИ труда «Известиям» пояснили, что тренд на снижение численности занятых до 30 лет объясняется демографическим спадом в 90-е. По оценкам экспертов, ситуация нормализуется во второй половине 2020-х годов, по мере вступления в эту возрастную когорту более многочисленного поколения детей, рожденных в двухтысячных.

«С учетом этого сейчас усилия правительства сконцентрированы на том, чтобы помогать молодым людям в поиске работы, обеспечивать условия для успешного выхода на рынок труда и закрепления в профессии. Наблюдаем устойчивую динамику снижения уровня безработицы в молодежных группах, принимаемые меры будут работать на усиление этой тенденции», — отметили во ВНИИ труда.

Особенно заметно во II квартале 2022 года снизилось количество специалистов в возрасте 15–29 лет в Пензенской области — на 23,9%, Забайкальском крае — на 22,5%, Москве — на 22,1%, а также в Марий Эл, Ханты-Мансийском автономном округе, Калужской области, Кабардино-Балкарии, Санкт-Петербурге, Костромской и Московской области.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Время юных: доля работающей молодежи снизилась до исторического минимума

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