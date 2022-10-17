Российский бизнес столкнулся с проблемами при открытии счетов в ОАЭ
Из-за санкций российский бизнес столкнулся с проблемами при открытии счетов в ОАЭ, компании из РФ проходят повышенный комплаенс. Об этом в интервью «Известиям» заявил бизнес-посол «Деловой России» в ОАЭ Максим Загорнов.
«Санкции действительно повлияли на бизнес, причем достаточно серьезно: увеличились сроки открытия компаний в Эмиратах, есть проблемы с открытием счетов, наши компании проходят повышенный комплаенс (приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства, корпоративных, социальных норм. — Ред)», — уточнил бизнес-посол.
Но он подчеркнул, что «в целом бизнес проникает, скажем так, против всяких препятствий, которые создаются».
Собеседник «Известий» напомнил, что ОАЭ совместно с Лигой арабских государств «объявили о своем нейтралитете в данном конфликте и заявили, что они идут своим путем и выступают за развитие нормальных, хороших отношений с Россией». В связи с этим ни одна арабская страна не ввела санкции против России.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:
«Никаких вопросов политического характера со стороны ОАЭ к нам нет»