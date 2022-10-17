Эксперт рассказал о давлении Запада на ОАЭ по вопросу России
Запад оказывает прямое давление на банки и правительство ОАЭ, чтобы страна прекратила сотрудничество с Россией. Однако Эмираты придерживаются нейтралитета в политических вопросах, потому в деловой сфере именно эта страна стала воротами РФ в арабский мир. Об этом в интервью «Известиям» заявил бизнес-посол «Деловой России» в ОАЭ Максим Загорнов.
«Такое давление постоянно идет, чуть ли не каждую неделю приезжают делегации различного состава из Америки, достаточно высокопоставленные. И давление оказывается постоянно на банки ОАЭ и правительство. Хотел отметить: абсолютно никаких вопросов политического характера со стороны ОАЭ к нам нет», — уточнил бизнес-посол.
В ОАЭ, добавил он, не смешивают политические отношения и деловые.
Товарооборот РФ и ОАЭ в 2021 году вырос в два раза и превысил $4 млрд. Эмираты, равно как и другие арабские страны, не присоединились к санкциям США и Евросоюза против России.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:
«Никаких вопросов политического характера со стороны ОАЭ к нам нет»