Президент Ирана обвинил администрацию Байдена в разжигании хаоса

Президент Ирана Ибрахим Раиси обвинил своего американского коллегу Джо Байдена в «разжигании хаоса, террора и разрушений» в исламской республике. Как заявил 16 октября иранский лидер, «американцы злятся на каждое хорошее, новаторское и творческое движение иранской нации».

«Американскому президенту, который позволяет себе через заявления разжигать хаос, террор и разрушения в другой стране, следует напомнить о вечных словах основателя исламской республики, назвавшего США «великим сатаной», — цитирует Раиси агентство IRNA.

В качестве примера Раиси привел тот факт, что уже 70 лет США поддерживают преступления сионистского режима в Палестине, а также на протяжении 20 лет разжигают войну и агрессию в Афганистане.

Накануне в самой крупной тюрьме Эвин в иранской столице Тегеране произошел сильный взрыв, в результате которого начался пожар. Позже местные власти сообщили, что речи о бунте не идет и никто из политических заключенных, которые находятся в другом корпусе пенитенциарного учреждения, не пострадал. Они также заявили, что этот инцидент не связан с недавними беспорядками в стране.

Комментируя ЧП в Тегеране, Байден назвал руководство Ирана «репрессивным» и потребовал от иранских властей «прекратить применять насилие в отношении своих граждан». Одновременно американский президент добавил, что «глубоко уважает людей, которые ранее вышли протестовать» на улицы столицы страны.

Руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс в свою очередь сообщил, что Иран несет полную ответственность за жизнь и здоровье «незаконно задержанных» американских граждан.

С середины сентября в Иране происходят народные волнения: иранцы в большинстве провинций страны вышли на улицы, требуя смены власти после смерти 22-летней Махсы Амини. По одной из версий, полиция нравов задержала девушку за «неправильное ношение хиджаба», через некоторое время она скончалась. По информации СМИ, в клинике у девушки диагностировали серьезные черепно-мозговые травмы.

Иранцы начали протестовать против вмешательства государства в жизнь граждан и потребовали отставки правительства.

Власти США ввели санкции против полиции нравов Ирана. Всего под рестрикции попали семь руководителей силовых структур Ирана.