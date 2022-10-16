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США возложили ответственность за американских заключенных на Иран

Госдеп заявил, что считает Иран ответственным за безопасность американцев в тюрьме Эвин
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Фото: соцсети
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Иран несет полную ответственность за жизнь и здоровье «незаконно задержанных» американских граждан. Об этом в субботу, 15 октября, заявил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

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«Мы оперативно следим за сообщениями из тюрьмы «Эвин» <...> Иран несет полную ответственность за безопасность наших незаконно задержанных граждан, которые должны быть немедленно освобождены», — написал он в своем Twitter.

Ранее в этот день стало известно о беспорядках в тегеранской тюрьме «Эвин». По словам сотрудника службы безопасности, заключенные подожгли складское помещение, где хранилась одежда. Очевидцы также сообщают, что с территории тюрьмы доносились звуки выстрелов.

В результате происшествия восемь человек пострадали, информации о погибших не поступало.

Предполагается, что волнения в тюрьме могли вспыхнуть на фоне смерти 22-летней Махсы Амини, которая скончалась после задержания полицией нравов за неправильное ношение хиджаба.

С середины сентября в Иране происходят народные волнения: иранцы в большинстве провинций страны вышли на улицы, требуя смены власти после смерти 22-летней Махсы Амини. По одной из версий, полиция нравов задержала девушку за «неправильное ношение хиджаба», через некоторое время она скончалась. По информации СМИ, в клинике у девушки диагностировали серьезные черепно-мозговые травмы.

Иранцы начали протестовать против вмешательства государства в жизнь граждан и потребовали отставки правительства. Так, в качестве одной из акций протеста в соцсетях появился видеоролик, на котором иранские женщины в знак солидарности с погибшей снимают и подкидывают в воздух свои платки. Между тем снятие хиджаба в Иране является преступлением.

Власти США ввели санкции против полиции нравов Ирана. Всего под рестрикции попали семь руководителей силовых структур Ирана.

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