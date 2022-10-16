В самой крупной иранской тюрьме Эвин произошел взрыв и пожар

В самой крупной тюрьме Эвин в иранской столице Тегеране произошел сильный взрыв, в результате которого начался пожар. Об этом пишет Tasnim News в воскресенье, 16 октября.

«<…> в результате конфликта между несколькими заключенными, осужденными за финансовые преступления и воровство, был подожжен тюремный предпринимательский цех», — сказано на сайте издания.

На данный момент пожар потушен. Пострадали восемь человек.

С середины сентября в Иране происходят народные волнения: иранцы в большинстве провинций страны вышли на улицы, требуя смены власти после смерти 22-летней Махсы Амини. По одной из версий, полиция нравов задержала девушку за «неправильное ношение хиджаба», через некоторое время она скончалась. По информации СМИ, в клинике у девушки диагностировали серьезные черепно-мозговые травмы.

Иранцы начали протестовать против вмешательства государства в жизнь граждан и потребовали отставки правительства.

Власти США ввели санкции против полиции нравов Ирана. Всего под рестрикции попали семь руководителей силовых структур Ирана.

Позже, 10 октября, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон призовет власти Ирана к ответственности за притеснение женщин и подавление протестов.