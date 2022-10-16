На западе Москвы найдены фрагменты человеческого тела

Следственный комитет Москвы проводит проверку по факту обнаружения фрагментов человеческого тела на западе столицы. Как сообщается 16 октября в Telegram-канале ведомства, части тела человека были найдены при сортировке бытовых отходов на мусоросортировочной станции по 2-й Карпатской улице.

Следователи и криминалисты Солнцевского межрайонного следственного отдела работают на месте происшествия, проводится осмотр.

«С целью установления личности назначены медико-криминалистическая, генетическая и медицинская судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в Косино-Ухтомском районе Москвы обнаружено тело 14-летнего подростка. Прокуратура столицы возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). По предварительным данным следствия, накануне мальчик ушел гулять со сверстниками и домой не вернулся. Родители обратились в правоохранительные органы.